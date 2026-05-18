12-годишно дете загина с кросов мотор край Провадия

При тежко ПТП на място е загинало 12-годишно дете от Провадия. Трагичният инцидент е станал в събота, 16 май, около 14.35 часа. Това съобщиха местни жители, цитирани от 24shumen.com.

Малолетното момче карало кросов мотор без регистрационни табели, собственост на родителите му, на главен път между провадийските села Староселец и Габърница, преди село Петров дол, когато се забило челно в лек автомобил.

Водачът на колата, също от Провадия е тестван за алкохол и наркотици, пробите му с отрицателни.

От пресцентъра на ОДМВР-Варна потвърдиха за трагедията и уточниха, че не става въпрос за скоростно шофиране от страна на водача на лекия автомобил, а за внезапно изскачане на детето с мотора пред колата, след което последвал челен сблъсък.

