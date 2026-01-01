14-годишно дете падна от 7-ия етаж в новогодишната нощ

Булфото

Детето е прието в "Пирогов" с тежка съчетана травма

Над 500 души потърсиха спешна медицинска помощ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в последното денонощие на 2025 година. Сред най-тежките случаи е 14-годишно дете, което е прието с комбинирана травма след падане от седмия етаж, съобщиха от спешната болница, цитирани от NOVA.

Инциденти с деца и пиротехника

В първите часове на 2026 година дежурните екипи са обслужили трима пострадали от неправилно боравене с пиротехника. 15-годишно момче от Гоце Делчев е хоспитализирано с травми по лицето и нараняване на лявото око.

В Отделението по неврохирургия е извършена операция на 11-годишно дете от Плевен, получило исхемичен инсулт. Помощ е оказана и на жени от Перник и Сандански с мозъчни контузии и туморни формации.

Общо 524 пациенти са преминали през спешните кабинети на 31 декември, като 91 от тях са останали за болнично лечение. За сравнение, през същия период на предходната година броят на потърсилите помощ е бил 626 души. През изминалата 2025 година болницата е обслужила 265 000 пациенти, от които близо 17 000 са били здравно неосигурени.

От 5 януари започва цялостно преустройство на Спешното отделение в „Пирогов“. Проектът се финансира от Министерския съвет с над 2.6 милиона лева. Ръководството на лечебното заведение уточни, че целта е осигуряване на съвременна база за диагностика и по-добри условия за медиците и пациентите.

