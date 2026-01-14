1550 евро допълнително за всички пострадали при бедствията в Кърджалийско

снимка: МС

Правителството ще отпусне по 1 550 евро допълнителна помощ на семействата, пострадали от природни бедствия през 2026 година. По този начин ще бъдат подкрепени хората, по чиито имоти бяха нанесени щети от ураганния вятър в първите дни на новата година.

За изплащането на средствата в бюджета на Министерството на труда и социалната политика са осигурени 200 000 евро. Помощта ще е допълнение към еднократната помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности, която се отпуска по Закона за социално подпомагане и е в размер до 1172 евро.

По същия начин кабинетът подпомогна домакинствата, чиито имоти бяха засегнати от пожарите и наводненията през 2025 г. по предложение на министър Борислав Гуцанов.

Помощта от 1550 евро ще се получава по списък, който ще се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на база на подадени заявления от пострадалите домакинства. Еднократната финансова помощ ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

