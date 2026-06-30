21-годишен мъж преби майка си в Казанлък

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Мъж на 21 години от Казанлък е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е упражнил домашно насилие над майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 52-годишна жена, че синът ѝ е упражнил спрямо нея домашно насилие, като ѝ е нанесъл удари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, пише novini.bg.

Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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