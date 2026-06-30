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21-годишен мъж преби майка си в Казанлък

30.06.2026 / 11:33 1

Снимка Булфото

Мъж на 21 години от Казанлък е задържан в местното полицейско управление след получен сигнал, че е упражнил домашно насилие над майка си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Вчера в Районното управление в Казанлък е получено съобщение от 52-годишна жена, че синът ѝ е упражнил спрямо нея домашно насилие, като ѝ е нанесъл удари.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, пише novini.bg.

Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

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Коментари
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Burton (преди 16 минути)
Рейтинг: 41436 | Одобрение: 3591
Може би не са го били достатъчно като 2годишен? Или по-вероятното - били са го твърде много и се е превърнал в олигофрен.

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