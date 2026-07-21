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21-годишен потроши автобус на градския транспорт във Варна

21.07.2026 / 10:54 0

Снимка Булфото

Минути след полунощ е подаден сигнал от водач на автобус на градски транспорт за нанесени материални щети по превозното средство в ж.к. „Младост“.

Повредите се изразяват в счупен прозорец на дясното крило на врата и увредена пластмаса на таблото.

Извършителят е задържан малко след подаването на сигнала от екип на Трето РУ. Мъжът е на 21 години. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

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Dooobre!!! (преди 26 секунди)
Рейтинг: 23834 | Одобрение: 7994
Бой, бой, докато му омекне кухата лейка! И после да плати всички щети.
Да живей България!

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