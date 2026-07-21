21-годишен потроши автобус на градския транспорт във Варна

Снимка Булфото

Минути след полунощ е подаден сигнал от водач на автобус на градски транспорт за нанесени материални щети по превозното средство в ж.к. „Младост“.

Повредите се изразяват в счупен прозорец на дясното крило на врата и увредена пластмаса на таблото.

Извършителят е задържан малко след подаването на сигнала от екип на Трето РУ. Мъжът е на 21 години. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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