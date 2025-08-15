реклама

21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в столичен автобус, е задържан

15.08.2025 / 14:16 5

снимка: Фейсбук, "Катастрофи в София"

21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в автобус в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен, казаха от СДВР пред bTV.

В 1:46 ч. през нощта 21-годишният младеж със стаж зад волана от две седмици с вече шест фиша за нарушения се вряза в чакащия на червен светофар автобус на градския транспорт.

Най-вероятно колата се е движила с висока скорост. При удара един човек - пътник от автобуса, загина, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.

По неофициална информация 21-годишният шофьор се е движил с „бясна скорост“, минал е на червен светофар и при удара с автобуса не е имало никакъв спирачен път.

 

Голям праз (преди 8 минути)
Рейтинг: 40482 | Одобрение: 6882
Най-ефективното правосъдие: На най-близкият стълб, с главата надолу!!! А съм пацифист!!!
Dooobre!!! (преди 28 минути)
Рейтинг: 19949 | Одобрение: 7064
И да видим сега това леке чий син е. Кой му купи джипа и го пусна по улиците да убива?
Да живей България!
kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 136682 | Одобрение: 15502
В Правилника за движение по пътищата няма такова понятие бясна скорост!!!;)УхиленАнгелче
gospodin (преди 32 минути)
Рейтинг: 10289 | Одобрение: -1191
според мен трябва да му проверят доходите, сигурен съм че парите за колата са от незаконен бизнес (наркотици или сутеньорство...) щом за 2 семици има толкова нарушения, значи от някъде има пари и не му пука какви са глобите...

