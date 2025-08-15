21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в столичен автобус, е задържан

снимка: Фейсбук, "Катастрофи в София"

21-годишният шофьор, който се вряза с колата си в автобус в София, е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен, казаха от СДВР пред bTV.

В 1:46 ч. през нощта 21-годишният младеж със стаж зад волана от две седмици с вече шест фиша за нарушения се вряза в чакащия на червен светофар автобус на градския транспорт.

Най-вероятно колата се е движила с висока скорост. При удара един човек - пътник от автобуса, загина, а шест души са ранени - сред тях шофьорите на автобуса и колата, както и пътници от двете превозни средства.

По неофициална информация 21-годишният шофьор се е движил с „бясна скорост“, минал е на червен светофар и при удара с автобуса не е имало никакъв спирачен път.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!