25-годишна стюардеса е открита мъртва в Дубай

Пиксабей

25-годишна руска стюардеса, избягала в Обединените арабски емирства, за да се спаси от свой предполагаем преследвач, е открита мъртва в луксозен хотел в Дубай. Случаят разтърси както Русия, така и международната авиационна общност.

Анастасия Никулина, родом от Санкт Петербург, се е преместила в Дубай в отчаян опит да започне нов живот и да избяга от мъж, който в продължение на близо две години я е тормозел, заплашвал и преследвал. По думите на нейни близки, младата жена се е страхувала, че кошмарът ѝ „никога няма да свърши“, и е търсела работа в друга авиокомпания извън Русия, пише Metro, цитира Блиц.

Анастасия е пристигнала в Дубай за интервю за нова работа, но дни по-късно е намерена мъртва в петзвездния хотел Voco Bonnington Dubai.

По данни от разследването по тялото ѝ са открити 15 прободни рани в областта на шията, торса и крайниците.

Основен заподозрян за убийството е 41-годишният Алберт Морган, който според полицията я е последвал до Дубай заедно със свой съучастник. След престъплението двамата са напуснали ОАЕ и са се качили на полет за Русия. Морган, който е сменил фамилията си след излежаване на седемгодишна присъда за наркопрестъпления, е обвинен, че е проникнал в хотелската стая на Анастасия с измама.

Според полицейските доклади, предполагаемият съучастник – съдебен изпълнител от Санкт Петербург – е проследил стюардесата от фоайето, за да установи номера на стаята ѝ. След това Морган се сдобил с хотелски халат от пералното помещение и убедил камериерка да му отвори вратата, твърдейки, че е забравил ключа си.

Преди да избяга от местопрестъплението, нападателят е залял тялото на жертвата с антисептичен разтвор. Тялото на Анастасия е било открито няколко часа по-късно от служители на хотела, лежащо в локва кръв.

По информация на близки, в опит да се отърве от преследвача си, младата жена му е платила около 10 000 паунда, но това не е сложило край на тормоза. Твърди се, че Морган многократно я е нападал физически, влизал е с взлом в дома ѝ и я е заплашвал, въпреки че тя неколкократно е подавала сигнали в полицията.

Полицията в Дубай е идентифицирала заподозрения чрез записи от охранителните камери и е уведомила руските власти. След завръщането си в Санкт Петербург Морган е бил арестуван. Според информации той дори е подал молба да бъде изпратен на фронта в Украйна – практика, която според медии често се използва от обвиняеми, за да избегнат наказателна отговорност.

Въпреки това, видеозаписи показват как мъжът се явява в руски съд с шапка и маска, където е оставен в ареста за срок от два месеца по обвинение за убийството на стюардесата.

Случаят отново повдига болезнения въпрос за защитата на жертвите на преследване и домашно насилие, както и за това докъде може да стигне един човек, когато институциите не успеят да го спрат навреме.

