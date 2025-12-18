2900 социалнослаби варненци получиха дарение от Българска хранителна банка
снимка Булфото
Българската хранителна банка предостави дарение от 10 палета със захарни изделия, предназначени за 2900 ползватели на социални услуги и проекти към Дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.
Дарението се разпределя сред ползватели на социални услуги за деца и възрастни, както и в рамките на социални инициативи, реализирани от общината, като има за цел да подпомогне хора в уязвимо социално положение и да осигури допълнителна подкрепа в ежедневните им потребности.
Инициативата се осъществи със съдействието на „БГ АГРО“ АД, които безвъзмездно предоставиха своята складова база за приемане и временно съхранение на пратката. Осигурените от дружеството логистични условия позволиха дарението да бъде обработено и подготвено за своевременно разпределение.
Община Варна изразява своята благодарност към Българската хранителна банка за оказаната подкрепа и към „БГ АГРО“ АД за проявената социална отговорност и реален принос към подпомагането на хората в нужда.
Инициативата е пример за успешно партньорство между местната власт, неправителствения сектор и бизнеса в полза на социалната солидарност и обществената отговорност, посочват от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!