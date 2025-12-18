2900 социалнослаби варненци получиха дарение от Българска хранителна банка

снимка Булфото

Българската хранителна банка предостави дарение от 10 палета със захарни изделия, предназначени за 2900 ползватели на социални услуги и проекти към Дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.

Дарението се разпределя сред ползватели на социални услуги за деца и възрастни, както и в рамките на социални инициативи, реализирани от общината, като има за цел да подпомогне хора в уязвимо социално положение и да осигури допълнителна подкрепа в ежедневните им потребности.

Инициативата се осъществи със съдействието на „БГ АГРО“ АД, които безвъзмездно предоставиха своята складова база за приемане и временно съхранение на пратката. Осигурените от дружеството логистични условия позволиха дарението да бъде обработено и подготвено за своевременно разпределение.

Община Варна изразява своята благодарност към Българската хранителна банка за оказаната подкрепа и към „БГ АГРО“ АД за проявената социална отговорност и реален принос към подпомагането на хората в нужда.

Инициативата е пример за успешно партньорство между местната власт, неправителствения сектор и бизнеса в полза на социалната солидарност и обществената отговорност, посочват от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!