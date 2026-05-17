3 държави дадоха максималния брой точки за България, една ни поряза с най-малък вот

Дара постигна исторически успех на "Евровизия“, след като спечели първо място с песента "Bangaranga“ и донесе първата победа за България в конкурса.

На финала на Дара събра общо 516 точки, което ѝ осигури убедителна победа. Тя изпревари представителя на Израел, който остана втори със 173 точки разлика - най-голямата преднина, регистрирана в историята на конкурса.

Това подобрява предишния рекорд за най-убедителна победа, държан от Александър Рибак, който през 2009 г. печели с "Fairytale“ с преднина от 169 точки, предаде Пловдив 24

Успехът на Дара се отличава с широко международно признание както от професионалните журита, така и от зрителите.

Тя получава максимални 12 точки едновременно от журито и публиката на Австралия, Дания и Литва - показател за консенсус между експертна оценка и зрителски вот.

Журито на Малта също ѝ дава максимума, а втори места идват от Армения, Обединеното кралство, Полша и Кипър. Израел, Сан Марино, Азербайджан и Люксембург я поставят на трето място.

При зрителския вот Дара получава 12 точки още от Армения, Обединеното кралство, Австрия, Белгия, Израел, Люксембург и сектор "Останалия свят“. Втора позиция идва от Чехия, Азербайджан, Гърция, Германия, Сърбия, Сан Марино и Кипър, а трето място - от Малта, Норвегия, Швейцария, Румъния и Швеция.

Освен рекордната преднина, резултатът на Дара се нарежда сред най-силните в съвременната история на конкурса. Макар тя да не чупи рекорда за най-висок брой точки в абсолютен план, който остава на Салвадор Собрал с "Amar Pelos Dois“ (758 точки през 2017 г.), нейното представяне се откроява като едно от най-доминаращите победни изпълнения в новата система на гласуване.

Комбинацията от силен зрителски вот, висока оценка от журитата и исторически голяма разлика спрямо втория участник превръща победата на Дара в една от най-убедителните в историята на "Евровизия“, независимо от дебатите около вкусовете и регионалните предпочитания в гласуването.

