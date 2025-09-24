3 месеца затвор за жена заради кражба от дрогерия във Варна

Снимка: Пиксабей, илюстративна

42-годишна жена беше осъдена на 3 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. В съдебна зала тя призна вината си по повдигнатото ѝ обвинение за извършена в немаловажен случай и при повторност кражба, като постигна споразумение с прокуратурата, което съдът одобри, съобщават от ВРС.



На 8 февруари тази година подсъдимата влязла с голяма дамска чанта през рамо в обект на популярна търговска верига дрогерии, започнала да обикаля стелажите и да взема различни стоки, които пускала в чантата си. За кратко време тя успяла да прибере две четки за коса, паста за зъби, зимна шапка, стилизиращи продукти за коса, тестер на маркова козметика, като през касата преминала, заплащайки единствено пакетче дъвки.

Продавач-консултантът забелязал от чантата ѝ да се показва опаковка на артикул, предлаган от дрогерията, затова подала сигнал за проверка. На изхода подсъдимата е засечена с отнетите стоки и на място била извикана полиция.

42-годишната жена е извършила кражбата, след като е била осъждана с влезли в сила присъди за други кражби, като не са изтекли пет години от изтърпяване на наказанията по тези присъди. Направените по делото разноски се поемат от подсъдимата. Съдебният акт е окончателен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!