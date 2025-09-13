4,2 млрд. евро стоят непотърсени в банки

снимка: Пиксабей

Звучи невероятно, но е факт: 4,2 милиарда евро спят в германски банкови сметки, които не принадлежат на никого, съобщава германската медия Tagesschau, циирани от Фокус.



Милиарди долари просто лежат в така наречените спящи или забравени сметки в Германия. Как е възможно това? "В повечето случаи собственикът на сметката вероятно е починал и няма наследници или сметката не е записана в никакви документи“, казва професорът по икономика Кристиан Клайн от университета в Касел.



Той също беше изненадан, че докладът, поръчан от Федералното министерство на образованието и научните изследвания, оценява забравените активи на до 4,2 милиарда евро. "Възможно е също така това да са незаконни средства, черни пари, пари от наркотици, като собствениците може да са доста доволни, че тези пари са забравени.“



След 30 години сметката ще бъде закрита



Сметката се счита за забравена, ако финансовата институция не е успяла да установи контакт със собственика ѝ в продължение на години. Sparda-Bank Hessen заявява: "Трайно неактивните сметки преминават през цялостен, многоетапен процес на проверка и информиране. За нас е важно да направим всичко по силите си, за да идентифицираме титуляра на сметката или упълномощено лице.“



Ако няма контакт, повечето банки затварят сметката след 30 години. Ако обаче някой се свърже с вас след 45 години и поиска парите си обратно, например, банката е задължена да ги върне.



Мълчанието на банките



Бихме искали да поговорим с други банки по тази тема, но молбите ни за интервюта бяха посрещнати с поредица от откази. Нищо чудно, смята професорът по икономика Клайн: "Имам чувството, че това е някак си неудобно за повечето банки. Парите са забравени и сега се търкалят наоколо, и не е добре, че банката – в кавички – просто ги прибира.“



Торстен Хьохе е главен юрисконсулт на Германската банкова асоциация, която представлява частните банки. Той разбира защо финансовите институции предпочитат да мълчат по въпроса: "Според нас това просто не е проблем. Просто е в природата на нещата понякога да губите контакт с клиента си и какво трябва да се случи тогава е ясно регламентирано. Следователно, според нас, няма особена нужда от дискусия.“



Може ли държавата да използва парите за своя полза?



Милиардите долари, които просто се търкалят наоколо, естествено будят желание – включително сред германското правителство. Правителството обяви на страница 79 от коалиционното споразумение: "Ние насърчаваме социалните иновации и използваме средства от спящи сметки в оборотен фонд за тази цел.“ За да създаде германското правителство такъв фонд, банките, разбира се, ще трябва да предадат парите.



Проблемът, както установява банковата асоциация: "Влязохме в договорни отношения с клиента; не мисля, че може да се очаква от нас да кажем, че сега предаваме тези средства на някой друг. Освен това винаги има известна доза лош вкус, когато държавата се намесва в правата на частна собственост“, заяви Торстен Хьохе.



Разбира се, има проблеми – но такива, които не могат да бъдат решени с малко добра воля, казва професор Клайн по икономика. "Имаме дори примери в Европа, където това работи. Във Великобритания има подход, при който социален фонд се финансира с него, и той е доста успешен.“



Съвети срещу забравянето



Повечето хора избегнат забравянето на сметките си на всяка цена. Въпросът е как най-добре да се направи това? "Винаги съветваме клиентите си да създадат списък. В него трябва да е посочено с коя банка имат договори – и, моля, винаги включвайте номер на сметка“, информира Катарина Лорънс от Центъра за консултации на потребителите в Хесен.



Тя обаче смята, че проблемът ще стане още по-сериозен в бъдеще. "Има все повече онлайн акаунти. Вероятно няма да намерите спестовна сметка в сейфа си или на бюрото си случайно. Паролите се забравят, приложенията спират да се актуализират. Много неща са и на мобилния ви телефон, до които може би никой вече няма достъп.“ От приблизително 110-те милиона разплащателни сметки в Германия, повече от 70 процента вече се управляват онлайн.



Как мога да намеря забравени акаунти?



За наследници, които подозират, че някъде все още има неоткрити активи, Германската банкова асоциация предлага безплатна услуга за проследяване на сметки. "Когато някой се свърже с нас, ние естествено очакваме някаква индикация, че все още има неизвестни активи“, коментира главният юрисконсулт Хьохе.



"Всеки, който има основателно подозрение, че все още има неоткрити активи, може да се свърже с нас и ние ще препратим заявката за търсене до нашите банки-членки.“ Банковата асоциация получава около 1000 такива заявки за търсене годишно и броят им нараства.

