45 са вече жертвите на мощното земетресението във Филипините

кадър: бТВ

Четиридесет и пет са вече жертвите на мощното земетресение в южните части на Филипините. Ранените са 630 души са ранени, а 17 души остават в неизвестност, съобщи днес представител на гражданската защита, цитиран от ДПА.

Повечето от новорегистрираните жертви са в провинция Западно Давао, където шестима души са загинали при свлачище, а двама - след като са били ударени от падащи отломки, заяви Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-ръководител на Службата за гражданска защита, предава БТА.

Осемнадесет жертви са регистрирани в провинция Сарангани, където беше епицентърът на земетресението с магнитуд 7,8, станало в понеделник. В съседната провинция Южно Котабато жертвите са 15, като някои от тях са в град Генерал Сантос. Една жертва има в провинция Давао дел Сур.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология регистрира над 2200 вторични труса след земетресението, което разтърси страната в първия ден от учебната година и засегна повече от 3,2 милиона ученици.

Повече от 3000 сгради са били повредени или разрушени, а пътища и мостове също са понесли щети, заяви Алехандро. Международното летище на град Генерал Сантос е понесло щети, но вчера филипинските власти го отвориха за полети с хуманитарна помощ и за правителствени самолети.

Щетите по инфраструктурата от земетресението се оценяват на 562,8 милиона филипински песо (около 9,16 милиона щатски долара).

Държавни и частни спешни екипи продължават операциите по издирване, спасяване и възстановяване в засегнатите райони, добави Алехандро.

Редактор "Екип на Петел",

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