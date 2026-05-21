500 евро глоба и отнета книжка за майка, спряла в аварийната лента, заради болния си син

кадър: Нова тв

Тол агенцията реагира с важна промяна по казус, който предизвика вълна от коментари, след като в „Здравей, България“ разказа историите на хора, замесени по неволя в него. В Нова телевизия са получени многобройни сигнали и жалби от граждани, които са били принудени да спрат в аварийната лента и впоследствие са били санкционирани с глоба и отнемане на книжка. Разказана бе историята на шофьор, който се оказа невинен, но остана без свидетелство за управление заради полицейска грешка.

Поредният случай е на майка, която отбива в аварийната лента заради рязко влошено състояние на детето ѝ. Резултатът - глоба от 500 евро и отнемане на книжката. Тол агенцията обаче реши да даде шанс на хората, които имат основателна причина да спрат в аварийната лента, да не бъдат наказвани като тези, които я използват за изпреварване.

Силвия разказа, че през септември тръгнала по спешност от морето към София, защото синът ѝ Константин вдигнал висока температура. "Някъде по средата на магистралата, около Стара Загора той тъкмо се беше успокоил и заспал. В този момент една кола ни изпреварваше, чу се силен гръм, от който детето се събуди и започна да пищи. Аз се стреснах. Колата ми е с газова уредба, а за съжаление съм имала случаи в живота си, в които съм виждала как гърми газова уредба и какво се случва", каза тя в "Здравей, България".

По думите ѝ изпаднала в паника, инстиктивно подала мигач и отбила в аварийната лента, защото в този участък няма отбивка или бенизностанця, на която да спре. "Спрях, за да успокоя детето и звъннах на личната си лекарка. Тя каза да го наблюдавам и да се опитвам да му давам вода, защото Константин беше с 39 градуса температура и обезводнен", заяви потърпевшата.

Жената успяла да успокои детето, огледала колата, и след като установила, че никъде нищо не пуши и не гори - по най-бързия начин се върнала в лентата за движение. "След което получих писмо от районното в София - заповед за глоба от 511 евро. И 3 месеца лишаване от право да управлявам автомобил. В документите, които ми дадоха, пише, че съм се движила в аварийната лента. Дори е упоменато, че има GPS координати и снимка, но никъде не е описано с каква скорост съм се движила и колко километра съм изминала", обясни тя.

Потърпевшата подчерта, че наказанието ѝ било връчено от много любезна служителка от районното. "Тя прегледа документите с мен и каза да помисля какво точно се е случило, тъй като ми връчиха акта почти половин година по-късно. Аз дори не помнех какво съм правила в този ден на магистралата", заяви Силвия.

От Тол агенцията обясниха, че трябва да се звъни на 112, когато имате нужда да се използва аварийната лента. На спешния телефон има представител на Тол агенцията, ан който трябва да бъдат дадени данните на автомобила и да се обясни ситуацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!