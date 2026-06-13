Снимка: Булфото

57-годишен мъж загина при катастрофа на пътя между Гоце Делчев и село Долно Дряново.

Инцидентът е станал малко след 18.00 ч., предава БНТ.

57-годишен мъж е управлявал лек автомобил, но поради здравословен проблем е загубил контрол над превозното средство, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в друг лек автомобил. Вследствие на удара мъжът е починал.

Няма информация за други пострадали.

Движението в района се регулира от полицейските служители.

Редактор "Екип на Петел",

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