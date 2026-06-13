57-годишен мъж загина при катастрофа на пътя между Гоце Делчев и село Долно Дряново
Снимка: Булфото
57-годишен мъж загина при катастрофа на пътя между Гоце Делчев и село Долно Дряново.
Инцидентът е станал малко след 18.00 ч., предава БНТ.
57-годишен мъж е управлявал лек автомобил, но поради здравословен проблем е загубил контрол над превозното средство, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в друг лек автомобил. Вследствие на удара мъжът е починал.
Няма информация за други пострадали.
Движението в района се регулира от полицейските служители.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!