7 януари 1851 г. – Фуко доказва въртенето на Земята около нейната ос

снимка: Marko Kudjerski, Уикипедия

Френският физик Жан Бернар Леон Фуко използва махало, за да докаже въртенето на Земята около нейната ос.

Фуко е роден през 1819 г. Майка му е искала да стане доктор. Той обаче напуска медицинското училище, когато открива, че не може да понася гледката на кръв.

Започва да работи като лабораторен асистент, без да разполага с конкретно научно образование. Прави първата снимка на Слънцето с помощта на новия дагеротипен фотографски процес. През 1850 г. заедно с Арман Физо използва въртящи се огледала, за да измери скоростта на светлината. Двамата забелязват, че тя се движи по-бавно във вода, отколкото във въздух.

