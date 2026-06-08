9-годишно дете е с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив след падане с тротинетка
08.06.2026 / 13:17 3
снимка: МВР
9-годишно дете пострада след падане с тротинетка в Софийско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 5 юни в село Скравена.
Пострадалото дете е транспортирано в столична болница - с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.
По случая се води разследване, предаде "Дарик".
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