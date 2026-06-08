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9-годишно дете е с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив след падане с тротинетка

08.06.2026 / 13:17 3

снимка: МВР

9-годишно дете пострада след падане с тротинетка в Софийско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 юни в село Скравена.

Пострадалото дете е транспортирано в столична болница - с фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.

По случая се води разследване, предаде "Дарик".

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Коментари
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kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 619239 | Одобрение: 121244
Определено не е имало мозъчен кръвоизлив, поради липса на мозък.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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уйчо (преди 41 минути)
Рейтинг: 131844 | Одобрение: 8714
9-годишно дете е пострадало тежко при инцидент с електрическа тротинетка в село Скравена, съобщиха от полицията. Сигналът за произшествието е подаден около 15:10 часа на 5 юни в Районното управление в Ботевград. По първоначални данни детето е паднало по време на управление на електрическа тротинетка. Пострадалото дете е транспортирано за лечение в столична болница. Медиците са установили фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.
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Burton (преди 47 минути)
Рейтинг: 40598 | Одобрение: 3593
Ако е детска тротинетка е инцидент, ако е електрическа - престъпление. Дано се оправи детето 🤞 

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