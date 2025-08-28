Абонат на Йеттел: От 2 месеца не мога да върна рутера си

Кадър Йеттел

Интересен казус разказва гражданин в Проблеми с А1, Vivacom и Yettel

"От 2 месеца не мога да върна Рутер по абонамент "Интернет за дома" при вече изтекъл договор под предтекст:

1-во

Не са минали 30 дена!....Изчаках 30 дена И пак отивам.

2-ро

Системите ни не работят за да прекратим договора ! Пак минават 3-4 дена И пак отивам.

3-то

Има несъответствие на номерата на Рутера !

И това е вече цял месец ,че и повече!

А таксата си върви въпреки разходките до Офис на Yettel с опит да се отърва от него !

Мисля да опитам в друг офис да видя там каква схема ще ми спретнат", пише той.

Естествено, заваляха коментари.

Похвали ги в КЗП. Да видиш колко любезни стават.

Не стъпвам в офис на български мобилен оператор от години. Всички месечни такси плащах от телефона си, защото в офис е ужасно, почват ама каква карта ползвате, ама интернет ползвате ли наш, искате ли....откакто ползвам Датска сим карта се родих.

Обади се на 123 и си запиши разговора.

Нашите оператори са видели, че тая схема върви, и я прилагат докато могат.

В договора Ви пише 30дни след подадено заявление за прекратяване на договора и след този срок договора е недействителен и нищо не им дължите дори и такса. Опитайте в друг офис и вземете ППП на хартиен носител печат и подпис.Успех

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!