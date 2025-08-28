Абонат на Йеттел: От 2 месеца не мога да върна рутера си
Интересен казус разказва гражданин в Проблеми с А1, Vivacom и Yettel
"От 2 месеца не мога да върна Рутер по абонамент "Интернет за дома" при вече изтекъл договор под предтекст:
1-во
Не са минали 30 дена!....Изчаках 30 дена И пак отивам.
2-ро
Системите ни не работят за да прекратим договора ! Пак минават 3-4 дена И пак отивам.
3-то
Има несъответствие на номерата на Рутера !
И това е вече цял месец ,че и повече!
А таксата си върви въпреки разходките до Офис на Yettel с опит да се отърва от него !
Мисля да опитам в друг офис да видя там каква схема ще ми спретнат", пише той.
Естествено, заваляха коментари.
Похвали ги в КЗП. Да видиш колко любезни стават.
Не стъпвам в офис на български мобилен оператор от години. Всички месечни такси плащах от телефона си, защото в офис е ужасно, почват ама каква карта ползвате, ама интернет ползвате ли наш, искате ли....откакто ползвам Датска сим карта се родих.
Обади се на 123 и си запиши разговора.
Нашите оператори са видели, че тая схема върви, и я прилагат докато могат.
В договора Ви пише 30дни след подадено заявление за прекратяване на договора и след този срок договора е недействителен и нищо не им дължите дори и такса. Опитайте в друг офис и вземете ППП на хартиен носител печат и подпис.Успех
