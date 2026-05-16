Абровски: Търговските вериги слагат близо 90% надценка

Кадър БНТ

Надценките в търговските вериги стават все по-високи.

Министърът на земеделието Пламен Абровски критикува остро големите търговски вериги заради изкуствено завишени цени на хранителните продукти у нас, съобщават от bTV.

В телевизионно интервю той обяви, че кабинетът ще удължи действието на закона за еврото с още една година, за да предотврати спекулативно поскъпване след 8 август 2026 година. Абровски се позова на доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), който разкрива огромни маржове при основни стоки и обвини търговците в системен натиск над българските производители.

Според земеделския министър високите цени не са пряко следствие от приемането на единната европейска валута в началото на годината. Той е категоричен, че част от бизнеса е започнал да вдига цените превантивно още през лятото на 2025 година, преди реалното въвеждане на санкциите и регулациите.

"Докладът на КЗК от 117 страници показва близо 90% надценка. Това стана преди въвеждането на еврото - цените бяха изпуснати много по-рано", заяви Пламен Абровски.

Той призна, че инфлационният натиск се усеща от всички домакинства, включително и от неговото. "Ще ме прощават търговските вериги, ама наистина прекалиха", допълни министърът.

За да се овладее ситуацията, управляващите планират да запазят рестриктивните мерки. Абровски обясни, че удължаването на закона за еврото е гаранция срещу безконтролни скокове на цените след първоначалния адаптационен период.

Министърът уточни, че новите законови текстове, предложени от "Прогресивна България", са предизвикали остра реакция сред бизнеса, което е наложило допълнителни консултации с Румен Радев и представители на сектора. Според Абровски напрежението се дължи основно на неразбиране. "Много хора прочетоха закона по диагонал. Когато им се обясни какво реално стои зад разпоредбите, доста от тях се успокоиха", обясни той.

Абровски критикува търговските практики, които умишлено изкривяват пазара в ущърб на родното производство. Той определи отношенията между големите вериги и родните доставчици като "тирания", пише dunavmost.com.

Като пример министърът посочи драстичната разлика в маржовете между български кашкавал и вносна гауда, чрез която магазините манипулират потребителския избор. "Нашият закон предвижда да няма разлика в надценката над 10% при еднакви типове продукти", разясни Пламен Абровски, изразявайки надежда, че мярката ще възстанови справедливата конкуренция на пазара.

