Адвокат: Сградите с удостоверение за търпимост на Баба Алино не подлежат на премахване

Кадър БТВ

От декември 2003 г. са първите публикувани кадри на Google Earth. На тях се виждат три сгради. Асфалтов път няма.

До 2007 г. не се виждат промени. Тогава до една от сградите са премахнати дърветата.

Следващите сателитни снимки са четири години по-късно – през юни 2011 г. В местността вече има паркинг и басейн. В съседство се вижда и строеж.

Строителството продължава с бавни темпове през следващите години. През юли 2019 г. има нова построена сграда.

До 2022 г. други промени не се виждат. Тогава започват и мащабните строежи.

Равносметката – за три години има над 100 обекта и продължаващо строителство. До днес.

Построеният комплекс в „Баба Алино“ няма как да бъде съборен, докато има удостоверение за търпимост, каза адвокат Гигова пред БТВ.

Какви са били сградите в местността преди години и за какво са се използвали, с точност не може да се каже. Може обаче да се проследят исканията за приемане на подробни устройствени планове.

„При всички случаи е имало някакви сгради. Най-вероятно още по времето на социализма, защото става дума за имоти, които са били на АПК – на държавни предприятия, и най-вероятно са били стари производствени сгради или почивни бази“, казва адвокат Гигова.

Какво се случва с тях след 2022 година, когато започва мащабният строеж, пояснява адвокат Валя Гигова.

„Няма одобрени строителни книжа, няма разрешения за строеж, няма проекти, но за всички сгради, които са били обект на прехвърлителни сделки, има удостоверения за търпимост. То не е 1, а са 3, 4, 5 може би. Въпросът е, че когато са прехвърлени тези сгради, те са били с установен статут на търпимост на база на документи, издадени от общината. Дали този документ е истински, дали не е истински, ще каже разследването“, посочва адвокат Гигова.

По думите ѝ тези сгради, макар и незаконни по смисъла на закона, не подлежат на премахване, докато имат статут на сгради, за които е признат режим на търпимост.

Над 150 са сделките за покупко-продажба в комплекса. Повечето имоти са с площ около 60 квадрата. Средната цена е около 1600 евро на квадрат.

Последната сделка е от 13 май. Тя е за апартамент от 72 квадрата. Цената му е 60 000 евро.

„Ето – самостоятелна жилищна сграда, която съответства... Виждате ли какво пише? Съответстваща на масивна двуетажна жилищна сграда, за което е описана в удостоверение за търпимост 120. Има схеми на обектите, има посочени удостоверения за търпимост от най-различни периоди. Всичките са за сгради, които са съществували преди това“, казва адвокат Гигова.

Тя допълва, че ако след разследването все пак се вземе решение сградите да бъдат разрушени, собствениците, които са теглили ипотечни кредити, няма как да бъдат освободени от изплащане на заемите по тях.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!