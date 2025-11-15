Ахмед Доган: Не съм добре

Снимка Фейсбук

Дългогодишният лидер на ДПС привлече вниманието върху себе си с това, което каза.

"Предстои ни много работа". Това заяви Ахмед Доган по време на учредителното събрание на новата политическа партия "Алианс за права и свободи" (АПС), което се проведе днес. Изказването му беше публикувано във "Фейсбук" страницата на партията, предаде БТА.

Доган, който бе избран за почетен председател, отправи призив към участниците да положат усилия за възстановяване и укрепване на местните структури, които, по думите му, "са забравени".

"Само общинските и областните структури управляват партията. Местните трябва да си възстановят формата, съдържанието и отговорността", посочи Доган и допълни, че пред организацията стои много сериозна работа.

Той подчерта, че началото на проекта е добро и отбеляза, че ръководният екип ще бъде допълван във времето. "Всеки, който има волята и желанието да се бори, има тази възможност", каза още почетният председател на формацията.

Доган определи задачите пред партията като "голямо изпитание", но изрази увереност в потенциала на участниците. "Апелът ми към вас е да бъдете така енергизирани, както днес. Ако съм имал някакво съмнение дали да се върна в лявата политика или не, като ви видях – направо се изкефих", каза той.

В заключение Доган благодари на присъстващите за смелостта да се включат в събитието. "С такъв екип бих тръгнал и на другия край на света", заяви той.

По-рано днес на учредителното събрание на АПС бяха избрани и четирима съпредседатели - Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков.

На журналистически въпрос, свързан с основаването на партията и липсата на по-дълго изказване, Ахмед Доган отговори: "Колеги, не съм добре, дори на самото събрание не съм говорил повече от няколко минути, моля ви." Той се извини на присъстващите, като посочи, че има проблеми с гласа и обеща: "Друг път ще говорим повече."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!