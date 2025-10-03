Активистите задържани от Израел са стотици

кадър: БНТ

Стотици активисти, включително шведският екоактивист Грета Тунберг, са задържаните от израелските сили, след като флотилия с помощ за Газа беше прихваната.

Израелското външно министерство заяви, че участниците във "Флотилията Глобал Сумуд" (GSF) се транспортират към израелско пристанище, за да бъдат депортирани.

Според групата около 443 души са били задържани от лодките, като много от тях твърдят, че са били атакувани с водни оръдия. Израел обяви, че всички задържани са "в безопасност и в добро здраве".

Първите лодки са били спрени на около 70 морски мили от брега на Газа – в международни води, а други по-близо. Израел контролира района, но няма юрисдикция там.

Израелската страна заяви, че военноморските сили са наредили на корабите да променят курса, тъй като са "приближавали активна бойна зона и нарушавали законната военноморска блокада".

GSF определи действията като "незаконни" и заяви, че реакцията на Израел не е "акт на защита", а "безсрамен акт на отчаяние".

Все повече държави изразяват загриженост относно инцидента, като критикуват Израел за това, че е извършил интерцепцията в международни води.

Президентът на Колумбия Густаво Петро експулсира всички останали израелски дипломати от страната и осъди прихващането като "международно престъпление, извършено от Бенямин Нетаняху".

Израелското външно министерство публикува кадри от интерцепцията, на които се вижда как Грета Тунберг седи на палубата на лодка, докато израелски военен ѝ подава вода и яке.

"Грета и нейните приятели са в безопасност и здрави", заяви израелското правителство, цитирано от BBC и bgonair.bg.

Израел определи флотилията като "провокационни яхти" и настоява, че е имал основание да спре съдовете, преди да навлязат в зоната на военноморската блокада край бреговете на Газа.

