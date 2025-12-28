Актрисата Сидни Суини: "Искам да правя филми, които да спасяват човешки животи“

снимка: Elena Ternovaja, Уикипедия

Сидни Суини иска да прави филми, които „да оказват влияние и да спасяват човешки животи“. 28-годишната американска актриса тази година участва в психологическия трилър „Прислужницата“ и биографичния филм за бокса „Кристи“, които разглеждат проблеми, свързани с домашното насилие. „Важно е да има филм, който е по-комерсиален и разглежда много трудна тема“, посочи тя пред Би Би Си, цитирани от БГНЕС.

Актрисата изпълнява ролята ролята на Мили Калоуей в „Прислужницата“. Филмът е базиран на едноименния роман на Фрида Макфадън от 2022 г. Книгата е международен бестселър и има много почитатели, особено сред читателската общност в TikTok. Суини заяви, че е „голям фен на книгата“ и че „обича всички герои“. „Обичам сложни, пикантни, луди, извратени истории“, сподели тя.

Във филма участват още Аманда Сейфрид и Брандън Скленар в ролите на Нина и Андрю Уинчестър, които наемат героинята на Суини в дома си.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!