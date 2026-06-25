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Акция на полицията в район "Приморски" във Варна

25.06.2026 / 16:17 2

Кадър Гугъл мапс

Във връзка с разследването на казуса "Баба Алино" полиция е влязла в район "Приморски" във Варна, научи "По света и у нас", предаде БНТ.

Изземват се документи.

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Коментари
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MrBean (преди 46 минути)
Рейтинг: 228194 | Одобрение: -2156
Нищо,ама нищо хубаво не ми се е случвало там! Само рекет! За каквото се сетите. А сградата е така за да си мислим ,че са бедни/а не мързеливи/.
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Пиша на кирилица (преди 57 минути)
Рейтинг: 17291 | Одобрение: -944
Този Район Приморски  да бяха му подържали сградата поне? Третия по големина в страната е ? 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.

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