Акция на полицията в район "Приморски" във Варна
25.06.2026 / 16:17 2
Кадър Гугъл мапс
Във връзка с разследването на казуса "Баба Алино" полиция е влязла в район "Приморски" във Варна, научи "По света и у нас", предаде БНТ.
Изземват се документи.
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