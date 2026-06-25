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Акцията на МВР в район "Приморски" е заради издаване на удостоверения за търпимост

25.06.2026 / 16:40 1

Снимка Булфото

"Петел" следи акцията на полицията в район "Приморски".

Към момента на територията на район „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна.

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Коментари
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Dooobre!!! (преди 41 минути)
Рейтинг: 23622 | Одобрение: 7937
Сетили се! Каквото е имало да се проверява, вече го няма. Те от месеци знаят накъде отиват нещата. Със скръстени ръце ли са стояли да чакат да дойдат да ги проверяват?
Да живей България!

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