Акула разкъса и уби рибар в Австралия

39-годишен мъж загина, след като беше нападнат от акула по време на риболов край Големия бариерен риф в Австралия, съобщи полицията. Това е второто фатално нападение на акула в страната за този месец.

Инцидентът е станал в неделя край рифа Кенеди Шоул, разположен на около 45 километра от брега на щата Куинсланд в североизточна Австралия. Мъжът е бил част от група от четирима души, които са излезли в морето със седемметрова лодка, предаде Ройтерс.

По информация на полицията той е ловил риба, когато е бил нападнат от акула и е получил тежка травма на главата.

„Мъжът е бил изваден от водата от друг човек, който е бил с него по време на нападението“, заяви инспекторът от полицията на Куинсланд Илейн Бърнс.

След подадения сигнал лодката е пътувала повече от час до брега, но мъжът е бил обявен за мъртъв при пристигането си на рампата за лодки.

Полицията все още не е установила какъв вид акула е извършила нападението. Няма други пострадали.

Това е вторият смъртен случай след нападение на акула в Австралия през май. На 16 май 38-годишен мъж загина при нападение край остров близо до Пърт, в Западна Австралия.

По данни на природозащитни организации в Австралия ежегодно се регистрират около 20 нападения на акули, като повечето от тях не завършват фатално. Специалистите отбелязват, че значително повече хора губят живота си при удавяния по плажовете на страната, предава още Бтв.

През януари десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително в Сидни, бяха затворени след четири нападения на акули в рамките на два дни. Тогава проливни дъждове доведоха до мътна вода, която привлича акулите и намалява видимостта им.

