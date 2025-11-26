Александър Йорданов: Прокремълският протест се спихна. Лека нощ!

Кадър Фб

Александър Йорданов излезе с изумителен пост в социалната мрежа.

Според него протестът е "прокремълски".

"РЕАКЦИЯ

Научавам, че прокремълският протест срещу правителството и неговият първи евробюджет се е спихнал. Площадът пред Народното събрание, който тази вечер събра знакови политически лица от опозицията и известни мафиотски образи, постепенно опустява. Усеща се разочарованието. Защото държавният бюджет ще бъде приет и от 1 януари ще бъдем държава от Еврозоната.

Днешният протест бе като последно издихание на родните прокремълски партии. Не го спаси фактът, че бе подкрепен активно от прокремълските ни президент и вицепрезидент. Но така ще бъде и занапред. Руската политика не трябва да успява в България. А това, че има млади хора, които се подвеждат по лъжите на познати ни политически шмекери, не е изненада. Така е било и след 9 септември 1944 година. Ако от нещо съм обезпокоен сега то е, че сред протестиращите видях много кадри на бившата Държавна сигурност (цял поменик от псевдоними!), а така също и млади хора наследници на такива кадри. А това вече намирисва на опит за държавен преврат. И естествено никой демократ не би го подкрепил. Лозунгите, които протестиращите издигнаха също напомниха за червената вакханалия след престъпния държавен преврат през есента на 1944 година.

Добрата новина е, че сме в Европейския съюз и машите на Кремъл у нас няма да успеят да реализират поредния план за дестабилизация на отечеството ни.

Но протестът показа, че те се стремят към това и полагат усилия да създадат обединена антиевропейска опозиция.

Прогнозата ми е, че изчакват все още президентът да регистрира своя партия, за да могат заедно с нея да реализират целите си. Лека нощ!"

