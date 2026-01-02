Алгафари за Румен Радев: Два пъти бе избран за президент. Дали този избор не е грешка?

Кадър Фб

Нидал Алгафари критикува остро новогодишната реч на президента Румен Радев.

Ето какво пише той:

Приятели,

слушах възванието на Радев в последните минути преди новата валута да влезе в обръщение. Интересно е какво искаше да каже? Цитирам : "Предстоят ни избори за парламент, а през есента ще избираме и нов президент. От нас зависи да не повтаряме стари грешки и да спрем да обикаляме в кръг. За да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата, които се родиха по площадите, и възможността да променим България."

От нас зависи да не повтаряме стари грешки. Дали не е самокритика? Два пъти бе избран за президент. Дали този избор не е грешка?

Отново цитирам: "роди се народен консенсус срещу мафията." Дали Радев не визира управлението си като президент и като шеф на служебните правителства?

Отново цитирам: " Хората поискаха демокрация, справедливост, честни избори, обективни медии, реална европейска перспектива и достоен живот." Дали намеква за ала- бала с ПП ДБ? Дали хората са били ощетени от отразяването на всяко негово излизане от дома му или желание да се изкаже? Дали наистина хората приемат неясното му поведение спрямо интеграцията ни в евро зоната?

Отново цитирам: "За да си върнем демокрацията, не трябва да пилеем енергията и надеждата ..." Не трябва да пилеем, не казва да пилеете, а да пилеем енергията. Т.е. той е вложил много като енергия и не иска да я пилеем. Предполагам има предвид "Боташ"?! Тази енергия изцяло негова, не трябва да я пилеем ли?

И така стигам до заключението му, че ще има и избори за Народно събрание за президент. Първо трябва някой да напомни на държавния глава, че в Република България по конституция има Нарочно събрание, а не парламент. Но той си има свой прочит на конституцията. Знаем го от противоконституционното му назначаване на на министър в служебния му кабинет.

Защо твърди, че ще има избори за Народно събрание, след като има три възможности за съставяне на кабинет? Или се надява, че третия мандат ще го връчи на гелосания, фараона или на руската пета колона?

Да, ама не!

Имам усещането, че при всеки друг трети вариант е напълно възможно да се състави правителство на малцинството, подкрепено от поне четири коалиции и партии в Народното събрание.

Даже и да се случи това за което той милее, изборните резултати няма да са много по-различни. Да ще отпаднат една или две партии. Други ще получат с няколко мандата повече от сега и ще сме пак в същото. Неговите шарлатани, няма да имат мнозинство. Даже да се коалират с петата колона на Русия, пак няма да им стигнат за да съставят правителство и ще се наложи да потърсят някой от тези срещу които подскачаха по площадите. Разликата ще са поне 50 000 000 милиона евро, които ще платим всички ние.

