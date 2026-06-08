Алибегов: Заплатите са добри, на младите не им се работи тежка работа

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Все по-кратък туристически сезон се наблюдава по родното Черноморие, а другият основен проблем е сериозният недостиг на персонал. В същото време разходите и натискът върху бизнеса растат.

Тези проблеми очерта и председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. В предаването “България сутрин” той потвърди, че през последните 10 години се наблюдава намаление на сезона - остана само юли и август.

“Преди започваше от края на април. По-големите заведения по морето отварят в края на юни. Изоставаме много от другите страни. Преди COVID-19 всичко си беше наред, сезонът се смаляваше, но с много малки темпове и ако можеха тогава да се вземат мерки това да спре, то сега вече е твърде късно. Вече губим два месеца от сезона, не става дума за седмица-две", коментира Алибегов.

По думите по-пострадал сектор от туризма в световен мащаб и в европейски по време на COVID пандемията не е имало.

"В нашия ПВУ план за туризъм има 0 лева. Всички други страни, с които ние се борим - Гърция, Хърватия, Италия, Франция, се изсипаха десетки милиони в туризъм, за да се възстанови секторът. Държавите приеха туризма за приоритет, това в България не се случи. Всичко, което виждаме от остатъците от летен сезон, си е абсолютно закономерно на фона на това, което се случва от 2019 година насам. Кадри няма, въпреки ръста на заплатите, желание за физически труд в новото поколение - няма", допълни Алибегов.

Пред Bulgaria ON AIR експертът добави, че от 2019 година насам заплатите са се увеличили от 3 до 4 пъти, но подчерта, че с това са се увеличили и разходите.

“Младото поколение вече е много по-дигитално ориентирано, мислят по друг начин. Да намериш някой за месец-два, докато учи или тези, които идват в големите градове - да, но това не е устойчиво намиране на персонал, който намирахме през 2018-2019 година. Заради това и не приемам критиките, че не плащаме. Преди пандемията заплатите бяха по-ниски и имаше хора за всичко, след COVID-19 този сектор стана неустойчив, много хора останаха без работа", коментира Алибегов.

Това, според него, е и основната причина секторите да са принудени да внасят работници от трети страни.

"Условията и заплащането тук са много по-добри. Единственият проблем, който имаме, е, че не можем да предложим това, което могат Гърция, Испания - 8 месеца сезон. Ние можем да ги извикаме да дойдат за два месеца. Това не ги устройва. Няма български работодател в нито една сфера, който да го питате и той да ви каже, че предпочита да работи с чужденци от трети страни, а не с българи. Имаме езикови бариери, религиозни различия, процедурата е отвратителна. За да може лятото да ангажираме хора от трети страни, ние трябва да започнем с документацията от януари", категоричен е председателят на БАЗ.

Критики към държавата

Алибегов каза, че са водени разговори с министри, МВР, шефове на ДАНС, но нищо е се случва.

"От бизнеса сме вдигнали ръце, защото оправия няма. Наслушахме се на обещания. Не очакваме абсолютно нищо, бизнесът ще се справи и тази година. Видяхме, че няма да получим помощ от държавата, разбиране от държавата също не получаваме. Ние сме тези, които пълним бюджета, но това очевидно никой не го интересува", подчерта Алибегов.

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