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Американската служба OFAC: Установихме, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов

02.08.2026 / 12:01 6

Кадър Булфото

От ГЕРБ и Бойко Борисов засега не е коментирал изнесения документ и твърденията в него. 

Документът е част от дело за санкциите по закона „Магнитски“.

Заформя се нов грандиозен скандал покрай американския закон "Магнитски" и точещите се дела в САЩ.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените американски щати (OFAC) заяви в официален документ пред федерален съд, че бившият министър-председател Бойко Борисов е получавал плащания от бизнесмена Васил Божков. Информацията е от 31 юли тази година и беше огласена в неделя от разследващия сайт BIRD, който цитира отговора на американската институция по дело, заведено от Божков с искане за отмяна на наложените му санкции, цитира Дунав мост..

В представения пред съда документ се посочва, че американската служба е установила, а самият ищец е признал за извършени плащания към бившия премиер и бившия министър на финансите Владислав Горанов.

„OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси“, се посочва в цитирания от разследващия сайт текст.

От институцията категорично допълват, че действията имат ясна квалификация: „това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп“.

Делото по глобалния закон „Магнитски“

Изявлението на американската администрация е резултат от съдебен иск, заведен от Васил Божков през месец юли във Вашингтон. Целта на делото е бизнесменът да бъде изваден от списъка със санкционирани лица по глобалния закон „Магнитски“. Той попадна под ударите на американското законодателство заедно с Делян Пеевски, а на по-късен етап в санкционния списък беше включен и Владислав Горанов.

До този момент името на Бойко Борисов беше споменавано единствено индиректно в контекста на американските санкции. С новия документ от края на юли той е посочен поименно от правителството на Съединените американски щати като получател на подкуп.

През последните години твърденията на Васил Божков претърпяха сериозно развитие. През 2023 година българската прокуратура обяви, че липсват доказателства за думите му, че е давал подкупи на Бойко Борисов. Година по-късно се стигна до пълен обрат в показанията на бизнесмена и по отношение на бившия финансов министър Владислав Горанов.

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Коментари
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kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 216976 | Одобрение: 21676
Снимката със шкафчето излезе актуална!!!
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Голям праз (преди 30 минути)
Рейтинг: 42332 | Одобрение: 7112
Ще използвам за новината един оксиморон : ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА!!!
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1
село варна (преди 38 минути)
Рейтинг: 37486 | Одобрение: 636
Не им ли играе по свирката ще последва Магнитски. Със сигурност не е единственият политик марионетка сгазил лука.
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kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 642610 | Одобрение: 127125
За Борисов работят както бивши от ДС, така и настоящи, които му помагат да рекетират бизнесмени.....Имаше случай доста отдавна за двойно "облагане" с такса спокойствие на наш бизнесмен, който пропя пред ФБР и оттогава го държат нежно за топките.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 43073 | Одобрение: 3378
Интересно, как ли почитателите му ще го извинят сега? Как ли самият той ще се оправдае?

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