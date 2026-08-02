Американската служба OFAC: Установихме, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов

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От ГЕРБ и Бойко Борисов засега не е коментирал изнесения документ и твърденията в него.

Документът е част от дело за санкциите по закона „Магнитски“.

Заформя се нов грандиозен скандал покрай американския закон "Магнитски" и точещите се дела в САЩ.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Съединените американски щати (OFAC) заяви в официален документ пред федерален съд, че бившият министър-председател Бойко Борисов е получавал плащания от бизнесмена Васил Божков. Информацията е от 31 юли тази година и беше огласена в неделя от разследващия сайт BIRD, който цитира отговора на американската институция по дело, заведено от Божков с искане за отмяна на наложените му санкции, цитира Дунав мост..

В представения пред съда документ се посочва, че американската служба е установила, а самият ищец е признал за извършени плащания към бившия премиер и бившия министър на финансите Владислав Горанов.

„OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси“, се посочва в цитирания от разследващия сайт текст.

От институцията категорично допълват, че действията имат ясна квалификация: „това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп“.

Делото по глобалния закон „Магнитски“

Изявлението на американската администрация е резултат от съдебен иск, заведен от Васил Божков през месец юли във Вашингтон. Целта на делото е бизнесменът да бъде изваден от списъка със санкционирани лица по глобалния закон „Магнитски“. Той попадна под ударите на американското законодателство заедно с Делян Пеевски, а на по-късен етап в санкционния списък беше включен и Владислав Горанов.

До този момент името на Бойко Борисов беше споменавано единствено индиректно в контекста на американските санкции. С новия документ от края на юли той е посочен поименно от правителството на Съединените американски щати като получател на подкуп.

През последните години твърденията на Васил Божков претърпяха сериозно развитие. През 2023 година българската прокуратура обяви, че липсват доказателства за думите му, че е давал подкупи на Бойко Борисов. Година по-късно се стигна до пълен обрат в показанията на бизнесмена и по отношение на бившия финансов министър Владислав Горанов.

Редактор "Екип на Петел",

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