Американски магнат във възторг от среща с Радев: Позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански, про-Тръмп и произраелски настроен
Американският медиен магнат Крис Ръди, основател на NЕWSMAX, е на знакова визита в България. Той се срещна днес и с премиера Румен Радев, стана ясно от пост на NEWSMAX в социалната мрежа Х.
"Главният изпълнителен директор на NЕWSMAX Крис Ръди се срещна днес с българския премиер Румен Радев в кабинета му в София. Ръди за Радев: „Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански настроен, про-Тръмп и произраелски настроен.“ - пише в Х.
NEWSMAX е американска консервативна телевизионна мрежа и новинарска медийна компания, основана през 1998 г. от Крис Ръди. Известна е с консервативна политическа насоченост и е популярна сред привържениците на президента Доналд Тръмп.
Често се разглежда като конкурент на Fox News в консервативния медиен сегмент. Отразява политика, икономика, международни новини и коментарни предавания.
