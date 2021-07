Американският десантен кораб Yuma е тръгнал към Черно море

снимка U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet, Туитър

Американският военен флот съобщи, че Yuma тръгва към Черно море. Става дума за бързоходен транспортно-десантен кораб на американските ВМС.



"USNS Yuma започна плаване на север към Черно море, за да взаимодейства с нашите съюзници и партньори от НАТО", се казва в съобщение от Шести флот в Туитър, предаде pan.bg.

В края на юни в Черно море стартира международното учение „Sea Breeze“. В него участват пет хиляди военнослужещи, 40 самолета и 32 кораба от 32 държави, включително Украйна, САЩ и членове на НАТО.



Както бе отбелязано в руското Министерство на отбраната, силите и средствата на Черноморския флот "изпълняват комплекс от мерки за контрол на действията на корабите", участващи в маневрите.



Руското посолство в САЩ отбеляза, че мащабът на ученията увеличава рисковете от неволни инциденти в Черно море, затова Москва призовава Вашингтон и съюзниците му да се откажат от отработването на военни операции в региона.

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw