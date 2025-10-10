Ана Шермин се оплака от семеен тормоз в Ергенът

Кадър Фб

В снощния епизод на шоуто тунингованата мадама призна, че родителят е упражнявал агресия върху майка й

В социалните мрежи се появиха снимки на - бащата на Анна-Шермин от риалити шоуто „Ергенът".

В снощния епизод на шоуто тунингованата мадама призна, че мъжът е упражнявал агресия върху майка й и тя е избягала от Мейди.

Родителката й е заминала за Израел и там се е омъжила за израелец, припомня Lupa.bg.

Шермин не иска името й да бъде свързвано с него и зради това неформално взима фамилията на бившето си гадже и се представя с нея. Преди ден Анна написа, че баща й е починал, но не стана ясно дали точно в този ден, дали преди време, или човекът е жив, но за нея е мъртъв.

