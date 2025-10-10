реклама

Ана Шермин се оплака от семеен тормоз в Ергенът

10.10.2025 / 16:07 2

Кадър Фб

В снощния епизод на шоуто тунингованата мадама призна, че родителят е упражнявал агресия върху майка й

В социалните мрежи се появиха снимки на - бащата на Анна-Шермин от риалити шоуто „Ергенът".

В снощния епизод на шоуто тунингованата мадама призна, че мъжът е упражнявал агресия върху майка й и тя е избягала от Мейди.

Родителката й е заминала за Израел и там се е омъжила за израелец, припомня Lupa.bg.

Шермин не иска името й да бъде свързвано с него и зради това неформално взима фамилията на бившето си гадже и се представя с нея. Преди ден Анна написа, че баща й е починал, но не стана ясно дали точно в този ден, дали преди време, или човекът е жив, но за нея е мъртъв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 38 минути)
Рейтинг: 118281 | Одобрение: 6006
Бъртанье, я разясни какво се случва тука, много неясна информация, а ти следиш ергенките отблизо.
1
0
Пешо от Виница (преди 40 минути)
Рейтинг: 102353 | Одобрение: 32103
Вече се обърках,кой на кого е баща,зет,либовник или просто тъпкач из плажовете на Европа ,Дубай и другите световни ширини.Важното е ,да има прираст на човешка популация...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама