Анализаторът Мохамед Халаф: Най-много до седмица ще има нападение над Иран

Ликвидирахме почти „Хамас“, отидохме в Ливан – обезглавихме „Хизбула“, оттам падна Башар Асад, хутите в Ирак вече няколко месеца мълчат. Остава Иран. Преди това трябва Мадуро. Защо“, обясни анализаторът

Годината започна разтърсващо за някои точки на земното кълбо. Една от тези точки е Иран. Многохилядните протести от края на миналата година казаха "стига".

Светът се обедини около съдбата и живота на един от демонстрантите - осъден на смърт. Хиляди са убитите, толкова са и задържаните, а режимът на аятоласите показва колко може да бъде жесток.

Всичко това се случва на фона на информационно затъмнение за реалната картина заради липсата на интернет. Какво ще е бъдещето на Техеран и колко далеч сме от удар от САЩ към Иран - отговорите потърсихме с познавача на Близкия изток, журналиста и преподавател Мохамед Халаф.

А вчера Съединените щати обявиха българския дипломат Николай Младенов за върховен представител за Ивицата Газа.

„Познавам Николай Младенов лично и знам неговите способности - познаването в дълбочина на Близкиq Изток в различните периоди от неговата политическа кариера. Той беше в Ирак в най-тежките години на гражданската война. Беше съветник в парламента. След това беше пратеник на ООН за Близкия Изток. Той беше на терен, има много добри отношения с „Хамас“ и с паластинската власт. Той е познавач на процесите в самия Израел. Той може да бъде координатор, може да бъде модератор между всичките тези различни хора“, коментира Мохамед Халаф.

„Почти е създадено правителство от технократи, 15 от тях са паластинци. От тях е избран премиер. Работата на това правителство вътре в в самата Газа е управляването на различни процеси по отношение на храните, услугите и така нататък. Да облекчат това, от което страдат паластинците – липсата на нормални условия за живот“, посочи той.

По думите му проблемът е в разоръжаването на "Хамас" и други организации. А много държави са със заявката да "бъдат мирно опазващи, а не мирно налагащи".

„Израел не иска три. Не иска Турция да праща контингент и не иска Катар да участва. Защото Турция е част от „Мюсюлманските братя“, към които принадлежи „Хамас“. Турция е спонсор на „Хамас“. Там вече се намират дори част от лидерите на „Хамас“. Катар е известен на всички, че то фактически финансира „Хамас“ месечно с 30-50 милиона долара“, посочи специалистът.

„Всичко зависи дали „Хамас са съгласни да предадат оръжието. Вчера те казаха „ще предадем на новото правителство всички министерства, ще им кажем какво има, но не говорят за това, че са съгласни да разоръжават. Има вътрешно разделение по този въпрос“, обясни още Мохамед Халаф.

По думите му Николай Младенов ще се сблъска с друг проблем - това, че Израел е казал, че не са съгласни с част от имената в правителството. Както и че има много притоворечиви процеси, пред които българският дипломат ще бъде изправен.

Мохамед Халаф коментира, че сред имената в съвета, представен от Доналд Тръмп, има милиардери, министър от Арабските емирства, и други, които имат амбицията да участват в инвестирането в Газа.

"В момента режимът е абсолютно е слаб, свършил е като режим, няма бъдеще. Има много неща, които се случват и показват това нещо. И тази операция, която беше във Венецуела, беше началото", заяви експертът за Бтв.

„Бик казал, че това е процес за ликвидацията на Иран като режим. Това започва след атаката на „Хамас“ срещу Израел. Оттам имаше решение. Всички видове, извън контрола на държавите - милиции, които са станали самостоятелни субекти, и те решават нещата в различни държави - трябва да бъде прекъсната тази цялата практика. Ликвидирахме тогава почти „Хамас“, отидохме в Ливан – обезглавихме „Хизбула“, оттам падна Башар Асад, хутите в Ирак вече няколко месеца мълчат. Остава Иран. Преди това трябва Мадуро. Защо? Има връзка между "Мюсюлманските братя" в САЩ. В тази част на Карибиския басейн - така нареченият "заден" двор на Съедините щати.

„Там е заградена една инфраструктура на така наричаната ос срещу Запада и Съедините Щати. Има заградени във Венецуела военни, разузнавателни структура, свързани с Китай, с Русия. Иран има на остров Маргарита във Венецуела, една цяла инфраструктура за производството на кокаин, на дронове. Има заградени инсталации за подслушване на всичко, което се случва“, посочи Халаф.

Според него в рамките на пет дни, най-много до седмица, ще има нападение над Иран - "те са тръгнали", заяви той за Бтв.

А атаката е била спряна, защото израелците е трябвало да се подготвят. Иран има 1500 останали балистични ракети, а Русия и Китай им е предоставил нови оръжия.

Специалистът посочи, че президентът Доналд Тръмп обаче не иска да изгражда демокрация.

