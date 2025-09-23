реклама

Анализаторка: Русия може с един удар да унищожи всички европейски държави, които я санкционират

23.09.2025 / 20:59 3

Кадър Евроком

Международният анализатор предупреди, че ако войната продължи, западните правителства са приключили

Русия има потенциала да унищожи всички европейски държави, които в момента прилагат санкции срещу нея. Това заяви международният анализатор Зорница Илиева в ефира на предаването „Делници" по телевизия Евроком с водещ Николай Колев.

"Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия", посочи Илиева, като добави, че ситуацията е изключително сериозна. По думите ѝ, ако военният конфликт продължи, западните правителства ще се изправят пред катастрофални последици.

Международният анализатор коментира и признаването на Палестина, като изрази скептицизъм относно ефекта от тази стъпка, въпреки че вече около 150 държави са признали палестинската държава.

"Признаването от вече около 150 държави е добра новина, но не съм сигурна дали тази постъпка ще има някакъв смисъл", заяви Илиева пред водещия Николай Колев.

Анализаторът подчерта, че геополитическото напрежение между Русия и западните страни продължава да се засилва, като санкциите само задълбочават противоречията между страните.

 

1
0
Вин (преди 17 минути)
Рейтинг: 6200 | Одобрение: -725
Вярно, аналЛизаторка е буля...на Путя! Ако, теоретично, унищожат държавите, които им налагат санкции, санкциите ще паднат ли, ма оу🤣 Нали ще станат парий на света за столетия, дори и за жълтурите, нали ще бъдат смачкани от неевропейските държави, доказвайки,  са "бясното куче" на планетата! Нали няма да се спрат всички, докато не ги изтрият от лицето на земята!
2
1
MrBean (преди 44 минути)
Рейтинг: 188960 | Одобрение: -2105
Патка! Путя още не е прегазил Украйна,пък сега и Европа ще гази и пак за 3 дни...А наясно ли е ,че НРБ е  признала Палестина още през 1988ма? Наясно ли е ,че мандата на ОН/ООН/ за разрешение на държавата Израел е за "държава на палестинци и евреи"?
2
1
cron1 (преди 54 минути)
Рейтинг: 124533 | Одобрение: -16712
И какво предлага тая патка?!? Да угодим на путкин ли?!? Лошото е, че тръмп е идиот и страхливец, ако Рейгън например беше президент, путкин щеше да се завре в миша дупка и война в Украйна изобщо нямаше да има...Гняв
Марио Кроненберг

