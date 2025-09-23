Анализаторка: Русия може с един удар да унищожи всички европейски държави, които я санкционират

Кадър Евроком

Международният анализатор предупреди, че ако войната продължи, западните правителства са приключили

Русия има потенциала да унищожи всички европейски държави, които в момента прилагат санкции срещу нея. Това заяви международният анализатор Зорница Илиева в ефира на предаването „Делници" по телевизия Евроком с водещ Николай Колев.

"Европа оправдава военните разходи със заплахата от Русия", посочи Илиева, като добави, че ситуацията е изключително сериозна. По думите ѝ, ако военният конфликт продължи, западните правителства ще се изправят пред катастрофални последици.

Международният анализатор коментира и признаването на Палестина, като изрази скептицизъм относно ефекта от тази стъпка, въпреки че вече около 150 държави са признали палестинската държава.

"Признаването от вече около 150 държави е добра новина, но не съм сигурна дали тази постъпка ще има някакъв смисъл", заяви Илиева пред водещия Николай Колев.

Анализаторът подчерта, че геополитическото напрежение между Русия и западните страни продължава да се засилва, като санкциите само задълбочават противоречията между страните.

