Андрей Райчев: Европа избута Русия към Китай

Социологът коментира международните отношения и новия световен ред в ефира на Дарик радио

Известният български социолог Андрей Райчев заяви, че една от големите грешки на Европа е, че е избутала Русия към Китай. Това стана ясно по време на участието му в предаването „Седмицата на Дарик", където той коментира актуални международни теми, включително посещението на българския вицепремиер Атанас Зафиров на военния парад в Пекин.

"Грешка на Европа е, че избута Русия към Китай", категоричен бе Райчев в ефира на Дарик радио, докато анализираше новите геополитически реалности.

По думите на социолога, парадът в китайската столица е бил по-скоро демонстрация на нови отношения между световните сили. "Парадът в Пекин беше демонстрация. Те не казват, че те ще диктуват. Те казват, че ще има ние – те в лицето на изтока. Това е равенство, паритет", обясни Райчев.

Експертът изрази недоумение защо Русия е попаднала в сферата на влияние на Китай, въпреки европейските си корени. "Не мога да си обясня защо Русия отиде в сферата на влияние на Китай. Русия не е точно демокрация, тя стана монархия при Путин. Бидейки империя, не може да бъде демокрация. Това е специфично място, християнско, европейско по произход и е нещо, с което ние можем да бъдем нормално", анализира той.

Райчев отбеляза, че европейската политика практически е принудила Русия да се обърне към Пекин. "Европейската политика ги избута към Китай. Това е грешка. Единственият доволен от решенията на Европа е президентът Си", смята социологът.

Според него, неравномерните отношения между двете държави са очевидни и не могат да бъдат балансирани. "Китай е огромен кит и не може партньорството между Си и Путин да бъде нормално. Защо го правим това нещо, не мога да си го въобразя. Това не е изгодно дори за Путин", допълни социологът.

Исторически контекст

В своя анализ Андрей Райчев се върна и към краха на Съветския съюз, за да илюстрира началото на сегашното геополитическо напрежение. "Историята започва при Горбачов, защото не му дадоха заем да не рухне СССР. Не му го дадоха. Нали започна с братство и дружба. Защо 5 години след това Западът обяви, че има победа в Студената война. Нямаше победа, имаше предаване от страна на комунизма там", припомни той.

Райчев проследи и промяната в руската държава през годините. "Русия премина от тоталитарен режим към някакъв по-поносим, защото това там не е демокрация. При управлението на Владимир Путин Русия малко си стъпи на краката и Запада стана враг", заключи експертът.

Пълното интервю с Андрей Райчев в „Седмицата на Дарик" може да бъде гледано във видео материала към оригиналната публикация на Дарик радио.

