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Андрей Райчев в ефира: Цветанов не разбира, че Борисов не го иска, че го гони, че е уволнен

12.04.2019 / 08:04 4

Кадър Нова тв

Г-н Цветанов би всички рекорди по политическа нечувствителност в рамките на скандала с апартаментите. Това коментира в студиото на Нова тв Андрей Райчев.

Той се появява в медиите,  дава изявления, ходи, привлича внимание, събира репортери на срещи с гербери и така нататък. Явно той не разбира едно много сериозно послание към него. "Аз съм на власт", казва Бойко Борисов, "а ти си никой, махай се". Това му се казва на Цветанов, но по един възпитан начин, посочи Райчев.

Цветанов си мисли, че всичко е наред, че ще се върне, че е фигура в средите на герберите, но това не е така. Той е уволнен. Чисто и просто - уволнен!, категоричен е Райчев.

 

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Коментари
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2
ДИВАКА (преди 50 минути)
Рейтинг: 24024 | Одобрение: 5829
ГРЕШКАТА НА СЛЪНЦЕТО Е ,ЧЕ СИ МИСЛИ ,ЧЕ РАЗГОВАРЯ С "ЧОВЕК" ..НЕ БЕ СЛЪНЦЕ ..ТОЯ Е ГОЛЯМА СВИНЯ..ОТ ДУМА ГЪЧ НЕ РАЗБИРА..ТРЯБВА СОПАТА..ИзплезванеУсмивкаУхилен
7
1
Чичо (преди 58 минути)
Рейтинг: 5632 | Одобрение: 1992
Ясна е работата, тиквите са пътници. Скоро и клиенти на прокуратурата.
2
12
Rbar5701 (преди 1 час)
Рейтинг: 184 | Одобрение: 4
червен маймун,ти кой си да даваш оценки от името на Борисов,тебе също да те разследват,че това голф игрище край Балчик струва милиони,от къде бе тикообразен капут
14
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Пешо от Виница (преди 1 час)
Рейтинг: 6435 | Одобрение: 3710
Предпоследна серия от филма "Момчето си отива": Прав е социологът....Цветанов нанася повече поражения на ГЕРБ, отколкото да вдига рейтинга.  Борисов ,осъзнава този факт и си прави някаква калкулация-"Да запазя ли Цецо за да ми спечели изборите или Цецо вече е нанесъл непоправими поражения?". Точно тук се крие според мен разковничето. Едва ли Вожда се страхува от скрити компромати в някой сейф на Цецко...?

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