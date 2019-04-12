Андрей Райчев в ефира: Цветанов не разбира, че Борисов не го иска, че го гони, че е уволнен

Кадър Нова тв

Г-н Цветанов би всички рекорди по политическа нечувствителност в рамките на скандала с апартаментите. Това коментира в студиото на Нова тв Андрей Райчев.

Той се появява в медиите, дава изявления, ходи, привлича внимание, събира репортери на срещи с гербери и така нататък. Явно той не разбира едно много сериозно послание към него. "Аз съм на власт", казва Бойко Борисов, "а ти си никой, махай се". Това му се казва на Цветанов, но по един възпитан начин, посочи Райчев.

Цветанов си мисли, че всичко е наред, че ще се върне, че е фигура в средите на герберите, но това не е така. Той е уволнен. Чисто и просто - уволнен!, категоричен е Райчев.

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