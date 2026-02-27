Ангел Георгиев: България е можела да бъде освободена от прием на мигранти, но е отказала

Кадър БНТ

На България е било предложено да бъде освободена от задълженията си по механизма за задължителна солидарност в рамките на Пакта за миграцията и убежището. Това гласи публикация на германското авторитетно издание Frankfurter Allgemeine Zeitung от декември 2025г., озаглавена „EU-Asylreform; Erstmal reinen Tisch machen mit den Dublin-Fallen“. Според информацията страната ни е имала възможност да получи изключение от ангажиментите, които предвиждат или да приема квоти мигранти от други държави членки на ЕС, или да заплаща по 20 хиляди евро за всеки неприет мигрант, или да предоставя персонал и капацитет на други страни членки.

Информацията изнесе народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев. В декларация от името на парламентарната група той поясни, че в края на миналата година, заради значителната миграционна натовареност на България покрай украинските бежанци, от Европейската комисия е било отправено предложение страната ни да бъде извадена от механизма за солидарност, като подобна възможност е била предоставена само на още няколко държави. Това става ясно от цитирана статия, съобщават от партията.

„Това предложение е било направено към България някъде из Брюксел, при закрити врата. В Българските медии няма информация за него“, заяви Ангел Георгиев и дебело подчерта:

„Единствената, отказала се от това изключение страна, противно на всякаква логика, е България“, заяви Георгиев.

Той уточни, че български политици от кабинета „Желязков“ на практика са поискали в страната да започнат да бъдат изпращани мигранти от други държави членки на ЕС, които да бъдат заселвани тук, като за целта през тази година се предвижда изграждането на два нови мигрантски центъра в Средец и Симеоновград, срещу които местното население се противопоставя, а от „Възраждане“ заявиха, че ще организират местни референдуми.

„Възраждане“ пита: Кой е взел това решение, което по своето същество е национално предателство? Стои ли корупция в особено големи размери зад това решение? Възнамерява ли кабинетът „Гюров“ да ревизира това решение и да приеме изключението по отношение на България?“, попита народният представител.

„Ние от „Възраждане“ вярваме, че българският народ има право да знае. Против сме важните решения да бъдат взимани „на тъмно“ и под диктат от Брюксел. Против сме корумпирани политици да продават нашето бъдеще и бъдещето на децата ни. Смятаме, че България не трябва да приема нито един мигрант, по примера на Унгария. Ако толкова ги искат, нека си ги приемат в Брюксел, който и без тях вече не прилича на европейски град. За нас е важно да съхраним България от вредно чуждо влияние. Ще потърсим отговорност на тези, които продават бъдещето на страната ни, за да се подмажат на разни еврочиновници. Време ни е да спрем мигрантите!“, обобщи народният представител от “Възраждане” Ангел Георгиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!