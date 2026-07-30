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Арагчи към България: Иран няма да се поколебае

30.07.2026 / 18:59 3

Кадър Иранско посолство

Иранският външен министър Абас Арагчи призова България да преразгледа в спешен порядък решението си за временното разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база "Безмер", съобщиха от посолството на Иран в София, цитира Новини.бг.

По време на телефонен разговор с българския си колега Велислава Петрова-Чамова, Арагчи е заявил, че одобрението от София на искането на САЩ за разполагане на военни самолети в базата в подкрепа на военни операции представлява улесняване на агресията срещу Иран.

Той е добавил, че ходът е неприемлив и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете страни.

Дипломат №1 на Техеран е информирал министър Петрова за последните развития в региона, продължаващата агресия на Съединените щати срещу Ислямска република Иран, както и за действията на САЩ, насочени към ескалация на напрежението в региона на Западна Азия, допълниха от мисията на Иран в България.

"Съгласието на българското правителство с искането на Съединените щати за разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база „Безмер“ с цел подпомагане на военни операции, от наша гледна точка, е осъдимо, неприемливо и противоречи на традиционните приятелски отношения между двете страни. Би било уместно българското правителство спешно да преразгледа взетото решение", призова Абас Арагчи.

Позовавайки се на член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН относно определението за "агресия", Абас Арагчи подчертава: "Предоставянето на територията на една държава за използване от друга държава с цел извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия".

В края на разговора иранският външен министър е припомнил, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защитава своите национални интереси и сигурност срещу всякакво посегателство или враждебно действие, и е добавил: "Несъмнено всяка страна, която по какъвто и да е начин участва във военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последиците от своите действия".

Министър Велислава Петрова към иранския си колега: Изключено е от територията ни да се осъществяват преки военни действия

Пресцентърът на българското Министерство на външните работи по-рано днес съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Министър Петрова е посочила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

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Коментари
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село варна (преди 18 секунди)
Рейтинг: 37308 | Одобрение: 613
На Чамовата и хлопа дъската, не се спря с изцепките. Няма ли да я махнат вече, какво разбира биоложка от външна политика.
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уйчо (преди 9 минути)
Рейтинг: 136516 | Одобрение: 9811
"Министър Велислава Петрова към иранския си колега: Изключено е от територията ни да се осъществяват преки военни действия". Що са излагаш ма! Непреките са извинение ли?
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kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 641191 | Одобрение: 126751
Целта на цистерните е да зареждат бомбери излетели от Англия над Средиземно море....После бомберите бомбят Иран.....Това какво е ? Американците защо не ги дислоцират в Гърция, хем ще им е по-удобно ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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Dooobre!!! (преди 15 минути)
Рейтинг: 23904 | Одобрение: 8009
Така сме разкрачени, че сме направо на шпагат между Иран и "големите ни приятели". И нито на едните, нито на другите не им пука ни най-малко кои сме, какви сме, искаме ли, не искаме ли... Ей на това точно му се вика "ние сме независими, щото от нас нищо не зависи"!!!
Да живей България!

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