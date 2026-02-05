Арестуваха гинеколога д-р Венелин Иванов и съпругата му за видеата от кабинета му

Кадър Нова тв

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа. Това научи NOVA от свои източници.

Припомняме, че в сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а пред NOVA гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета, а СРЗИ състави констативен протокол. От Централната етична комисия на Българския лекарски съюз ще сезират и Изпълнителна агенция „Медицински надзор”.

