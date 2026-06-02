Арх. Кристиян Саралиев е освободен от поста председател на ЕСУТ във Варна

Кадър Нова тв

Арх. Кристиян Саралиев е освободен от длъжността председател на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към Община Варна. Заповедта за смяната му е издадена вчера.



Новината обяви пред медии председателят на Областното представителство на Камарата на строителите в България (КСБ) Светослав Жеков, според когото решението е положителен знак за промяна в работата на общинската администрация, предаде репортер на Moreto.net.

„За нас това е добър знак и означава, че администрацията започва да ни чува“, заяви Жеков.



По думите му представители на строителния бранш очакват предстоящите промени в устройственото планиране и работата по подробните устройствени планове (ПУП) в града.



Още днес ръководството на КСБ-Варна трябва да проведе среща с кмета на Варна, на която ще бъдат обсъдени бъдещите промени в общинската администрация и организацията на градоустройствените процедури.



От Камарата на строителите настояват за по-бързо разглеждане на ПУП-овете и по-ясни правила при административните процедури. Искането им е всички чакащи разглеждане ПУП-ове да получат становище до месец. Настояват при мълчалив отказ да няма възможност след това администрацията да издава положително становище и това да бъде въведено с кметска заповед. Според Жеков това ще ограничи корупцията и ще спре търсенето на т. нар. "оправячи".



Председателят на КСБ-Варна счита, че забавянето на градоустройствените процеси е сред основните пречки пред инвестициите и развитието на Варна.



„Проблемите идват от градоустройството и Варна страда от това. Арх. Саралиев се опитваше да прави градоустройство, но се оказа, че го прави по грешния начин. Налагаше се хората с малки ПУП-ове да правят много големи обхвати“, коментира още председателят на областната структура на КСБ.

