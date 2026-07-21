Арх. Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд.лева

Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева, обяви арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

И допълни по темата: "През 2018, 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. За един ден се е давало възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв. и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв."

"Държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развила едни фирми с аванси, докато лотовете на "Хемус" още не са били проектирани", каза още за бТВ регионалният министър.

Според него става въпрос за 4-5 големи фирми. "Нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. Какво означава това - следене на качеството и изпълнение на сроковете. Сигурно и на тях, като на нас, не са им приятни тези разговори."

"Вчера извадих документация и показах фирмите, на които е възлагано без търгове и конкурси – чрез инхаус процедура и чрез държавното дружество "Автомагистрали", което на практика се е превърнало в най-голямото строително дружество в България“, заяви Шишков, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!