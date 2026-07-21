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Арх. Шишков: Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд.лева

21.07.2026 / 09:05 1

Един ден на "Хемус" ни струваше над 1 млрд. лева, обяви арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

И допълни по темата: "През 2018, 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. За един ден се е давало възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв. и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв."

"Държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развила едни фирми с аванси, докато лотовете на "Хемус" още не са били проектирани", каза още за бТВ регионалният министър.  

Според него става въпрос за 4-5 големи фирми. "Нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. Какво означава това - следене на качеството и изпълнение на сроковете. Сигурно и на тях, като на нас, не са им приятни тези разговори."

"Вчера извадих документация и показах фирмите, на които е възлагано без търгове и конкурси – чрез инхаус процедура и чрез държавното дружество "Автомагистрали", което на практика се е превърнало в най-голямото строително дружество в България“, заяви Шишков, пише novini.bg.

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Коментари
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Dooobre!!! (преди 30 минути)
Рейтинг: 23828 | Одобрение: 7993
"От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. "!!! Ама какво значи да им ПРЕДЛАГАТЕ, бе еййй! Те изяли парите на държавата на зелено, а сега ще им предлагаме, вмвсто всичките да се окошарят и да им се конфискува цялото фирмено и лично имущество! И пак няма да стигнат да се върнат авансово раздадените милиарди от кого???? Никой не може да познае, нали??? Там и трябва да се търсят парите!      ЕДИН МИЛИАРД НА ДЕН стрували! Те междугалактически ракети ли са строили??? Такава безумна и безнаказана кражба може само у нас да се случи, защото за всичките години на управление на Боко беше променено и законодателството, беше "усвоена" и цялата съдебна система. С две думи "постлаха си меко", за да могат да обират яко!
Да живей България!

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