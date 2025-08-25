Архитект: Варна няма ясно определена зона, в която да се развива високо строителство

снимка: Фейсбук, район "Одесос"

Варна няма ясно определена зона, в която да е допустимо високо строителство. Това коментира в сутрешния блок на Радио Варна - "Новият ден", архитект Николай Рачински от Съюза на архитектите у нас и член на Експертния съвет за устройство на територията във Варна. Една висока сграда, изградена в зелена среда с достатъчно паркинги и обслужващи функции, може да бъде приета добре, но когато това се прави хаотично, ефектът е негативен, допълни експертът. "Няма как Варна да не изглежда презастроена, когато до лозето на чичо Гошо с неговата малка виличка се появи 10-етажна сграда и пътят до там е черен", подчерта архитект Рачински.

Той изрази мнение, че високите сгради са по-екологични, защото освобождават място за изграждане на паркове. Освен това в район с такива сгради може да се развият и промишлени зони, каза още Рачински.

Според него настоящите жилищни комплекси вече са изчерпали своя капацитет, а новите инвестиции трябва да бъдат насочени към териториите на юг и на запад, където има земеделски земи, предвидени за урбанизация. Въпреки това обаче там все още няма реални инвестиции, заяви архитектът. Той допусна, че вилните зони там ще останат вилни и трудно достъпни, а това се дължи на единствения мост, който свързва "Аспарухово", "Галата" и местностите на юг с централната част на Варна - Аспаруховият мост.

Балансирането е задача на Общината и на Общинския съвет, които заедно трябва да работят за това да намерят точния баланс на инвестициите, които да вложат в инфраструктурата. Това е дейност, която сме делегирали на хората, които сме избрали. Те знаят, че могат да разчитат на нас и нашия експертен капацитет. Въпрос на тяхна организация е да го направят добре, допълни архитект Рачински.

