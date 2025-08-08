Аркади Шарков: Цените на лекарствата не могат да се вдигат безконтролно

Снимка: Булфото

Трябва да се изчистят спекулациите за това, че цените на лекарствата могат да се вдигат безконтролно под каквато и да е форма. Това заяви пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика.

"На хранителните добавки могат да си слагат каквито искат цени, те не са лекарства.

Има утвърждаване на цената на лекарствата, които се плащат по каса. Има и пределна за тези по рецепта, които не се заплащат от Здравната касата. Лекарствата, които са без рецепта, имат максимална цена на дребно.

Но през последните няколко години имаше и инфлационен натиск, и всичко останало, свързано с икономиката, което не може да заобиколи лекарствата.

Има възможност за опресняване на цената, но в рамките на регулираното и веднъж годишно.

Спекулата трудно може да съществува под формата на аптека, освен ако някой целенасочено не злоупотребява. Превалутирането ще се случи до таваните, които са законово установени".

Към момента В ЕП се разглежда акта за критичните лекарства и фармацевтичното законодателство, което неминуемо ще се отрази и в България, обясни още експертът в предаването "Преди всички".

В България са едни от най-ниските цени на лекарствата в ЕС, отбеляза Шарков.

"Извън ЕС регулацията е различна. Турция има и силно фармацевтично производство, което в немалка степен покрива пазара", обясни той по-ниските цени на определени лекарства там, сравнени с тези у нас.

"България следва европейските правила и норми за ценообразуване и ценоопределяне. Плюсът е, че имаме собствено производство".

Вървим към актуализация на здравния бюджет, посочи още Шарков.

"Освен ако правителството не измисли нещо".

Той обясни и дали се очаква поскъпване на прегледите при лекар след въвеждането на еврото у нас.

"При личните лекари таксата по-скоро е регулирана. Цената при лекар-специалист се определя от него. Когато има инфлация в цялата страна, има инфлация и за самия лекар-специалист.

Цените в здравеопазването изостават. И според доклада, който ще изнесем тази година, те изостават 2.5 пъти от останалите в икономиката".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!