Асен Агов: Не изключвам редовна власт между формацията на Радев и ПП-ДБ

Липса на политика в България се замества с престрелки. Отсъствието на политика е пагубно за бъдещето на страната, ако няма заложена политика, защото това не може да направи служебното правителство, а кандидатите за редовна власт. Това мнение изрази журналистът Асен Агов в студиото на "Денят ON AIR".

"В оглушителната тишина участва и Радев, от него не чуваме нищо. Неговото поведение ражда мистерия, партията му няма име, имена на хора, явява се в изказвания. Или поддържа умишлено тази мистерия около себе си, или не разполага с това, което споменахме", коментира Агов.

Той изтъкна, че името на партията на Румен Радев не е толкова важно, но е важна политиката. Като поведение го сравни със Симеон Сакскобургготски - и двамата дават интервюта за чуждестранни медии - единият за италиански, другият - за германски.

Журналистът е категоричен, че Радев трябва да посочи кои са мафиотите и олигарсите, за които говори.

"В момента хората искат работа от правителство, което да подреди държавата. Служебното правителство има мандат за честни избори. Няма значение какъв е произходът на тези хора, а каква работа ще свършат. За честни избори трябва да се предприемат определени действия", каза Агов.

В ефира на Bulgaria ON AIR журналистът изрази позицията си, че липсата на политика обезкуражава хората.

Агов не изключва редовна власт между формацията на Радев и ПП-ДБ.

"С 90 мандата от радевата формация - вероятно ПП-ДБ са единствената партия, която заявява, че бори корупцията и назовава носителите на корупцията в България. Би трябвало да се съгласи, че това са олигарсите, онези които завладяват държавата. Радев да набележи точки в програмата си за борбата с корупцията, мафията, което скубе от джобовете ни", призова Асен Агов.

Гостът не изключва заради мистерията около формацията на Радев да падне доверието към него.

"Служебното правителство успя да роди много ентусиазъм. Убедително правителство с убедителни действия, хората се ентусиазират", на мнение е Асен Агов.

