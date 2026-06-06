Асен Василев: Има сглобка между Румен Радев и ГЕРБ

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Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев отправи остри критики към президента Румен Радев и ГЕРБ, като заяви, че твърденията за „лошото наследство“ в държавните финанси са неоснователни, цитира Новини.бг.

Според Василев в Министерството на финансите съществува своеобразна „сглобка“ между президентската институция и ГЕРБ. Той посочи, че Росица Велкова, която беше финансов министър в служебен кабинет, е назначена отново в Министерството на финансите през 2025 г. като директор на дирекция „Държавни разходи“, а впоследствие е повишена в заместник-министър.

По думите му именно бюджетът за 2024 г., завършил с дефицит от 3%, потвърден от Евростат, е допринесъл за напредъка на България към членство в еврозоната. Василев постави под въпрос твърденията за скрити разходи в бюджета за 2025 г., като отбеляза, че ако подобни проблеми съществуват, повишаването на отговорния директор би било трудно обяснимо.

Бившият финансов министър заяви още, че подобни зависимости според него съществуват и в секторите енергетика и здравеопазване. Той посочи като пример кадрови решения в енергийния сектор и връщането на Иванка Динева в здравеопазването.

Василев коментира и работата на службите за сигурност, като заяви, че през последните години са били възпрепятствани опити за промени в ръководството на ДАНС.

Според него отношенията между президента и ГЕРБ не са продиктувани от политическа необходимост, а представляват съзнателно партньорство, което е възпрепятствало ключови реформи в страната.

Към момента няма официална реакция от страна на президента Румен Радев или ГЕРБ по отправените твърдения.

Редактор "Екип на Петел",

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