Атака с дронове в Москва

Кадър Некста

Няколко сгради в Москва понесоха щети при атака тази сутрин с дронове, съобщи в социалната мрежа Телеграм кметът на града Сергей Собянин, цитиран от агенциите.

"Рано тази сутрин при атака с безпилотни летателни апарати бяха причинени незначителни материални щети на няколко здания. Всички спешни служби в града са на местопроизшествията", се казва в съобщението, предаде Вести.

Кметът подчерта, че никой не е пострадал сериозно при инцидента, а спешните служби изясняват обстоятелствата около случилото се.

Собянин призова хората да се доверяват само на официални източници и да не разпространяват непроверена информация.

По данни на РИА Новости се евакуират част от жителите на сграда на московската улица "Профсоюзна", намираща се в южната част на града.

В няколко руски Телеграм канала беше съобщено, че тази сутрин са били свалени между четири и десет дрона.

Тези данни не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

This morning, as a result of a drone attack, several buildings suffered minor damage, #Moscow Mayor Sobyanin said.



Emergency services operate on Leninsky Prospekt in Moscow, reports Russian media. pic.twitter.com/31CGkD0mDt