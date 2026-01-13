реклама

Атакуваха два танкера с дронове в Черно море

13.01.2026 / 13:36 1

Пиксабей

Два петролни танкера са били атакувани с дронове в Черно море, недалеч от терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум, предаде Ройтерс, като цитира свои източници.

Танкерът "Делта хармъни", управляван от гръцка компания, е трябвало да бъде зареден с нефт от казахската компания "Тенгизшевройл", предаде БНР.

Оператор на втория танкер "Матилда" е друга гръцка компания. Той трябвало да бъде натоварен с нефт от казахското находище Карачаганак. 

