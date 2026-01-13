Атакуваха два танкера с дронове в Черно море

Пиксабей

Два петролни танкера са били атакувани с дронове в Черно море, недалеч от терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум, предаде Ройтерс, като цитира свои източници.

Танкерът "Делта хармъни", управляван от гръцка компания, е трябвало да бъде зареден с нефт от казахската компания "Тенгизшевройл", предаде БНР.

Оператор на втория танкер "Матилда" е друга гръцка компания. Той трябвало да бъде натоварен с нефт от казахското находище Карачаганак.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!