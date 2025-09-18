Атанасов: Блокадата на НС е с цел да се даде знак на обществото кой управлява държавата

Снимка: Булфото

Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата, коментира председателят на ДСБ и съпредседател на "Демократична България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Атанас Атанасов относно блокадата на парламента по-рано тази сутрин.

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната". Акцията е в подкрепа на задържаните - Благомир Коцев, кмет на Варна, и Никола Барбутов, заместник-кмет на София.

Започваме мащабна проверка на Националната програма за финансиране на общински проекти, каза депутатът Йордан Иванов. Събрали сме десетки сигнали от кметове, че не получават плащания за сметка на други фаворизирани общини. Неколкократно сме питали политическия кабинет на министъра на заседания на регионалната комисия на какъв принцип се извършват плащанията, но отговор за това няма, каза депутатът, цитиран от БТА.

Програмата се е превърнала в инструмент за политически натиск върху свободно избрани кметове. Изискали сме от министъра солидна информация, за да докажем, че чрез тази програма се фаворизират дадени общини и се упражнява политическо влияние върху кметове, каза още Иванов.

