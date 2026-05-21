Аварийно отсичат дърво, паднало върху автомобил в центъра на Варна

снимки: Фейсбук, Район "Одесос"

Днес, 21 май, фирмата, поддържаща зелените площи във варненския район "Одесос" ще извърши аварийно отсичане на дърво, паднало върху автомобил.

Инцидентът е от вчера, когато малко след 15.00 ч., са паднали клони на шестил на ул. „Г. С. Раковски“ срещу № 80. Има нанесени щети върху намиращия се там лек автомобил „Опел", съобщиха от районната администрация.

Извършената на място проверка от инспектори на отдел „Екологичен контрол“ при район „Одесос“ е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент.

