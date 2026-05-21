Аварийно отсичат дърво, паднало върху автомобил в центъра на Варна

21.05.2026 / 09:01 1

снимки: Фейсбук, Район "Одесос"

Днес, 21 май, фирмата, поддържаща зелените площи във варненския район "Одесос" ще извърши аварийно отсичане на дърво, паднало върху автомобил.

Инцидентът е от вчера, когато малко след 15.00 ч., са паднали клони на шестил на ул. „Г. С. Раковски“ срещу № 80. Има нанесени щети върху намиращия се там лек автомобил „Опел", съобщиха от районната администрация.

Извършената на място проверка от инспектори на отдел „Екологичен контрол“ при район „Одесос“ е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент.

уйчо (преди 25 минути)
Здравите ги отсякоха набързо да не засенчват новата сграда, изгнилите се секат "аварийно", като паднат! Оная общинарка, дето установи осем опасни дървета едно до друго, това защо не го видя?!?!

