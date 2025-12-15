реклама

Австралия обмисля по-строги закони за оръжията след нападението в Сидни

15.12.2025 / 08:11 3

Пиксабей

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство подкрепя въвеждането на по-строги закони за контрол над оръжията, след като при нападението с огнестрелно оръжие на плажа Бонди в Сидни загинаха 15 души, предадоха Франс прес и Ройтерс.

 "Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва по-строги закони за огнестрелните оръжия", заяви Албанезе.

Полицията потвърди, че един от нападателите е притежавал законно шест оръжия, припомня АФП, предаде БТА.

По-строгите мерки, които се обмислят, може да включват ограничения на броя на огнестрелните оръжия, които един индивид може да използва или за които може да има разрешителни, както и периодичен преглед на разрешителните, отбелязва Ройтерс.

Най-малко 38 души все още се намират в болници след нападението вчера, при което двама души стреляли безразборно по намиращите се на плажа, които отбелязвали еврейския празник Ханука, съобщава Асошиейтед прес. Сред жертвите има 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.

Ужасът на най-популярния плаж в Австралия е най-тежкото нападение от близо три десетилетия в страната, известна със строги закони за контрол над оръжията, насочени предимно към изтеглянето на автоматичните пушки от обръщение. Нападението провокира въпроси дали лидерите на страната са направили достатъчно, за да ограничат нарастващия антисемитизъм.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 10 минути)
Рейтинг: 120789 | Одобрение: 6544
Доста се забавихтеУхилен
0
0
Burton (преди 47 минути)
Рейтинг: 32351 | Одобрение: 3966
Австралия има толкова палави закони, че ако смарянинът който взе оръжието на единия терорист след лека схватка, ако го беше застрелял, както напълно заслужава, щеше да бъде подведен под отговорност за убийство, вместо да го наградят...
0
0
robotron2000 (преди 56 минути)
Рейтинг: 53707 | Одобрение: 1902
колко от тези престъпления се извършват със законно оръжие! представи си стрелят по тебе терористи, ти не можеш да отвърнеш не защото те е страх да хванеш оръжие! а защото политиците ги е страх да ти дадат оръжие! 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама